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В офисе Зеленского высказались о присутствии РФ на возможных мирных переговорах

В офисе Зеленского допустили присутствие представителя РФ в возможных мирных переговорах

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Efrem Lukatsky/AP

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что при реализации плана Киева власти Украины допускают возможность переговоров с участием представителя от России. Об этом он сообщил во время выступления на форуме в Братиславе, передает РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский будет сидеть за столом переговоров вместе со всеми странами, которые «захотят взять ответственность за осуществление формулы мира Украины».

«И все вместе мы, цивилизованные страны, будем сидеть за этим столом с кем-то, кто будет представлять Россию, и обсуждать условия», — сказал он.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Российская Федерация не будет вести переговоры с Украиной, пока не одержит победу в конфликте.

Он признался, что «без оптимизма» смотрит на развитие конфликта грядущим летом. Также Боррель указал, что ЕС необходимо и дальше наращивать военную поддержку Киева.

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