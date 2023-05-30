Мирзиёева официально выдвинули кандидатом в президенты Узбекистана

Либерально-демократическая партия Узбекистана, которая входит в правящую коалицию с демократической партией «Миллий тикланиш», определилась с кандидатом в преддверии досрочных президентских выборов, передает ТАСС. По информации агентства, депутаты согласовали выдвижение в качестве своего претендента действующего президента страны Шавката Мирзиёева.

Как отмечается, соответствующее решение было принято съездом Либерально-демократической партии 30 мая. Само голосование должно пройти в Узбекистане в начале июля 2023 года.

Внеочередные выборы были назначены в стране после принятия поправок в основной закон государства. В частности, граждане Узбекистана согласовали включение в конституцию положений об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Ранее Мирзиёев заявил, что подписал указ о проведении в стране досрочных президентских выборов.