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В Госдуме назвали атаку беспилотников на Москву «актом устрашения»

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал актом устрашения атаку БПЛА на Москву

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что атака беспилотников на Москву — акт направленный на устрашение населения. Его слова приводит РБК.

«Это акт устрашения, направленный на мирное население», — заявил он.

Также он объяснил причины того, почему данная атака стала возможной.

«Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — заявил депутат.

Картаполов призвал граждан к бдительности, а также призвал их сообщать экстренным службам, если они увидят подозрительные объекты в небе.

30 мая в Минобороны России заявили, что в атаке на объекты в московском регионе участвовали восемь беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки два человека обратились за медицинской помощью. Он добавил, что никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

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Атака беспилотников на Москву
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