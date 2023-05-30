В МИД Китая прокомментировали отказ от встречи с главой Пентагона

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что США должны создать подходящие условия для встречи глав министерств обороны двух государств. Об этом она сообщила на брифинге с журналистами, передает ТАСС.

«Американская сторона должна искренне уважать озабоченность КНР в отношении [защиты] своего суверенитета, безопасности и интересов, исправить свои ошибочные действия. США должны проявить искренность и создать атмосферу и условия для диалога между главами китайского и американского военных ведомств», — сказала она.

30 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона писала, что Китай отверг предложение США провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» встречу министров обороны США и КНР Ллойда Остина и Ли Шанфу.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Вашингтон не рассматривает вопрос о снятии санкций с главы министерства обороны Китая или страны в целом ради его встречи с главой Пентагона.

До этого издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой маловероятна.