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В Совфеде связали атаку дронов на Москву с бессилием Киева

Сенатор Цеков назвал актом бессилия киевского режима атаку беспилотников на Москву

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Власти Украины попытались нанести урон гражданским объектам в российской столице, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости. По его словам, Киев хотел показать свои возможности за счет атаки БПЛА на Москву.

«Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции», — отметил Цеков.

Как указал сенатор, российская сторона имеет возможность для ответа на подобные шаги Украины. Он также добавил, что Россия может сторицей ответить Киеву на нападение дронов.

Ранее в Минобороны России заявили, что в атаке по Москве было задействовано восемь БПЛА. Как отметили в ведомстве, все дроны были сбиты с помощью средств радиолокационной борьбы и ЗРК «Панцирь-С».

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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