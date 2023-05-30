В США обеспокоились польской комиссией по изучению влияния России

В Госдепартаменте США сообщили, что принятый в Польше закон о создании комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность страны беспокоит Вашингтон, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В Госдепе пояснили, что видят в этом законе инструмент злоупотребления для «вмешательства в свободные и честные выборы Польши». В Вашингтоне призвали Варшаву гарантировать, «что этот закон не упреждает возможность избирателей голосовать за кандидата, которого они выбирают».

29 мая польский президент Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 год. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что как можно больше стран ЕС захотят создать комиссию по расследованию «российского влияния».