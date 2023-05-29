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Венесуэла захотела в БРИКС

Президент Мадуро заявил о желании Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Венесуэла хотела бы присоединиться к БРИКС, участвуя в построении новой глобальной политики. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, слова которого приводит РИА Новости.

«Если спросят Венесуэлу, желает ли она в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла ответит: да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», — подчеркнул Мадуро.

Политик пояснил, что объединение становится «большим магнитом» для желающих «другого мира и кооперации». Мадуро также напомнил, что порядка 30 государств подали заявки на присоединение к БРИКС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что в настоящее время государства — члены БРИКС занимаются разработкой модальностей процесса расширения организации. По ее словам, только по завершении всех необходимых процедур можно будет обсуждать вопросы, связанные с включением новых стран в состав группы.

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