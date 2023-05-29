Президент Сербии обратится к гражданам из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны с посланием из-за ситуации в Косово. Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на администрацию сербского лидера.

«В связи с ситуацией в Косове и Метохии, президент Республики Сербия Александр Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 21:00 мск», — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в стремлении стать такой же фигурой, как украинский президент Владимир Зеленский. Однако такое стремление, по мнению Вучича, вскоре приведет к обострению в Косово, так как сербы больше не намерены это терпеть. Он добавил, что премьер Косово ведет себя крайне безответственно.

Несколько дней назад глава Минобороны Сербии Милош Вучевич также заявил, что премьер Курти «мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский».

26 мая Вучич привел армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Отмечалось, что он пошел на этот шаг из-за насилия со стороны полиции Косово в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. В свою очередь, в МИД России заявили о поддержке Сербии в отстаивании прав и суверенитета в вопросе с Косово.