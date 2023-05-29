Боррель предположил, почему Россия не пойдет на переговоры по Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Российская Федерация не будет вести переговоры с Украиной, пока не одержит победу в конфликте. Об этом он заявил на экспертном форуме в Барселоне, передает ТАСС.

«Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — сказал дипломат.

Он признался, что «без оптимизма» смотрит на развитие конфликта грядущим летом.

Также Боррель указал, что ЕС необходимо и дальше наращивать военную поддержку Киева.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и Европейский союз и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу является одним из условий достижения мира в стране. Он отметил, что также должны быть признаны новые территориальные реалии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация придерживается позиции о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен.