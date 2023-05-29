В Думе рассмотрят пакет законов о пропаганде наркотиков

Государственная дума России рассмотрит пакет законопроектов о запрете пропаганды потребления наркотиков 30 мая на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пакет из трех законопроектов был внесен в Думу правительством 30 марта. Он предполагает «полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета распространения некоторых из ее элементов».

Законопроекты включают пункты об уголовной ответственности «за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года». Наказание за такое деяние может составить до двух лет лишения свободы, штраф в размере до 50 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 240 часов или исправительные работы сроком до двух лет.

Также законопроекты предполагают введение ограничения на доступ к сайту или информационному ресурсу за отказ удалить соответствующую информацию.

10 февраля 2021 года Госдума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в интернете.