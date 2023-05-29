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Глава украинской разведки пригрозил России ответом за ракетные удары

Глава разведки Украины Буданов пообещал России скорый ответ на удары по Киеву

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на удары по Киеву. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Буданова, ответ Украины «не заставит себя ждать».

«Скоро все все увидят», — сказал он.

В понедельник Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России 29 мая нанесли удар по позициям американской зенитно-ракетной системы Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны.

29 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. По его словам, в первом районе сработала система противовоздушной обороны, во втором — медики госпитализировали одного раненого.

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