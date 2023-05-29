Глава украинской разведки пригрозил России ответом за ракетные удары

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на удары по Киеву. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Буданова, ответ Украины «не заставит себя ждать».

«Скоро все все увидят», — сказал он.

В понедельник Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России 29 мая нанесли удар по позициям американской зенитно-ракетной системы Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны.

29 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. По его словам, в первом районе сработала система противовоздушной обороны, во втором — медики госпитализировали одного раненого.