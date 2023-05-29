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Президент Грузии поздравила Эрдогана с переизбранием

Президент Грузии Зурабишвили поздравила Эрдогана с победой, назвав Турцию другом Тбилиси

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РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила свои поздравления своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его победы во втором туре выборов главы республики. По ее словам, она ожидает усиления взаимодействия между Тбилиси и Анкарой.

«Мои поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием! <…> Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества для развития партнерства Грузии и Турции», — написала Зурабишвили в Twitter.

Как указала президент Грузии, Тбилиси и Анкара являются близкими друзьями, которых связывают прочные отношения. Она также добавила, что грузинско-турецкое взаимодействие продолжает развиваться при Эрдогане.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что администрация турецкого лидера планирует пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана. По его словам, церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться уже 2 июня.

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