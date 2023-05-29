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В Совфеде назвали временным соглашение Байдена и Маккарти по госдолгу США

Сенатор Пушков предсказал экономике США обвал, несмотря на договоренности по госдолгу

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти договорились о повышении госдолга США, но это лишь временное решение, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это лишь попытка отсрочить обвал, который обязательно произойдет.

«Договоренность между демократической администрацией и республиканцами в конгрессе об очередном повышении потолка госдолга США, которая будет действовать два года, есть решение временное, способное лишь отсрочить момент истины, а он непременно наступит. США многие десятилетия живут в долг», — написал Пушков.

Как указал сенатор, фактически содержанием США занимаются другие государства, а Штаты не только живут в долг, но и выплачивают лишь проценты по нему. Он также добавил, что страна не может постоянно пребывать в подобном состоянии.

«В перспективе теоретически возможна ситуация, когда госдолг возрастет настолько, что США не смогут выплачивать проценты по нему. Тогда обвал будет неминуем», — подчеркнул Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что фискальная политика США потерпела фиаско на фоне растущего госдолга.

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