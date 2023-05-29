В Италии заявили о планах G7 «смягчить» Киев в вопросе мирного урегулирования

Страны Большой семерки (G7) работают над «непробиваемым защитным механизмом» для Украины на случай урегулирования конфликта. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

В статье отмечается, что США и Евросоюз (ЕС) также оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он смягчил требования, сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга».

Как пишет La Repubblica, Киеву может быть предоставлена возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в качестве политических гарантий. При этом США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, поскольку он может стать помехой для американского лидера Джо Байдена, который вместе с экс-президентом США Дональдом Трампом будет участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина по завершению конфликта на Украине и выдвинул встречные требования Киева к Москве. Для этого, по его словам, необходим немедленный вывод российских войск с Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни также заявлял, что предложения КНР относительно урегулирования конфликта на Украине являются, по его мнению, «частично негативными».