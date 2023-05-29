В Тбилиси заявили, что в Грузии уже более 10 лет нет политзаключенных

Нынешняя власть Грузии защищает интересы своего народа и будет делать это в будущем, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает грузинский «Первый канал». Так он отреагировал на очередной призыв к освобождению бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине.

Как отметил Каладзе, на сегодняшний день в государстве нет политических заключенных. Он также добавил, что не стоит связывать европейское будущее страны с полным отказом от ее независимости, в том числе в таких вопросах.

«В 2012 году мы закончили выдачу политзаключенных. Все мы знаем, что происходило в этом направлении, каково было отношение к разным мнениям. К счастью, сегодня у нас нет политзаключенных», — подчеркнул Каладзе.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может быть возвращен в пенитенциарное учреждение в случае, если врачи клиники, где он лечится, дадут подобную рекомендацию.