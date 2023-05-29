Премьер Польши надеется на поддержку идеи по изучению «влияния РФ» на уровне ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что как можно больше стран ЕС захотят создать комиссию по расследованию «российского влияния» . Об этом сообщает Польское агентство печати. Моравецкий заявил, что будет содействовать развитию этой идеи на уровне Европейского совета.

Премьер Польши назвал правильным решение президента страны Анджея Дуды о начале проверки «российского влияния».

Он также отметил, что польская оппозиция, а в частности бывший премьер Дональд Туск, «смертельно боится этой комиссии». «В конце концов, достаточно, чтобы (Дональд Туск) рассказал, о чем он говорил с (Владимиром) Путиным на пирсе в Сопоте или в самолете» — сказал премьер.

Президент Анджей Дуда принял решение о подписании закона о создании Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах.

Дуда также заявил, что инициирует формирование комиссии по изучению «влияния РФ» на страны за Европейского союза.