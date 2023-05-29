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«Сербский список» потребовал от НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета

Сербская партия потребовала от НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета в Звечане

Лидеры политической организации косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич и Игор Симич обратились к миссии НАТО в Косово KFOR с требованием снять флаг частично признанной республики Косово со здания муниципалитета Звечан. Об этом сообщает RTK.

Также они потребовали, чтобы в НАТО добились от властей Косово вывода специального подразделения полиции Косово «Росу» из северных муниципалитетов Косово, преимущественно населенных сербами, аргументируя это тем, что проходящие там протесты сербского населения являются мирными.

Косовский флаг был установлен на здание муниципалитета его новым главой, албанцем Илиром Пеци, занявшим пост по итогам выборов 23 апреля, которые были заблокированы большинством сербских политических партий края, включая самую крупную — «Сербский список». Поскольку сербское население также почти полностью бойкотировало выборы, их представители не прошли в органы власти края.

29 мая сербы собрались с протестами вокруг зданий муниципалитетов в Лепосавиче и Звечане, а также ряде других муниципалитетов Косово. В Звечане полиция Косово применила против демонстрантов слезоточивый газ, сообщает RTK.

Ранее глава МИД Сербии Дачич заявил, что власти страны не допустят жертв среди сербов в Косово.

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