Польский президент Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 год. Трансляцию вело Польское телевидение.

«В разных странах идет дискуссия о российском влиянии на выборы... Поэтому я подписываю закон», — сказал президент.

По данным РИА Новости, комиссия будет состоять из 9 человек, которых назначит Сейм. Она будет проводить процедуры с целью расследования деятельности «государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской республики».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Польша своими заявлениями о подготовке боевых действий в Белоруссии заходится в русофобских истериках.