Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше изучат «влияние России» на безопасность страны

Президент Польши Дуда подписал закон о комиссии по изучению «российского влияния»

close
100%
Grabowski Foto/Shutterstock

Польский президент Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 год. Трансляцию вело Польское телевидение.

«В разных странах идет дискуссия о российском влиянии на выборы... Поэтому я подписываю закон», — сказал президент.

По данным РИА Новости, комиссия будет состоять из 9 человек, которых назначит Сейм. Она будет проводить процедуры с целью расследования деятельности «государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской республики».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Польша своими заявлениями о подготовке боевых действий в Белоруссии заходится в русофобских истериках.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях