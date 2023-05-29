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Кисида надеется провести встречу с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Кисида заявил о желании провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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Reuters

Глава кабинета министров Японии Фумио Кисида готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.
Премьер-министр заявил, что он рассчитывает на конкретное продвижение вопроса о саммите на высшем уровне. Кисида отметил, что неоднократно говорил о своем желании без предварительных условий лично встретиться с главой КНДР для того, чтобы решить проблему похищенных японских граждан. Следует отметить, что японский премьер-министр, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, не стал сообщать каких-либо деталей о контактах по данной теме между между властями Японии и КНДР.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сон Гиль заявил, что Пхеньян готов к проведению встречи на высшем уровне с Японией, если Токио перестанет «цепляться за прошлое» и не будет выдвигать обсуждение темы похищенных японских граждан в качестве условия для переговоров.

Пак Сон Гиль отметил, что, хотя, Токио говорит о саммите без предварительных условий, но фактически он ставит в качестве условий проблему урегулирования похищения японских граждан, которая, на взгляд властей КНДР, уже решена.

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