В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга

Соглашение конгрессменов-республиканцев и американской администрации по бюджету предусматривает повышение потолка государственного долга США до 1 января 2025 года.

Текст законопроекта опубликован на сайте спикера Палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти.

«Временное повышение потолка государственного долга <...> до 1 января 2025 года», — говорится в документе.

В соглашении отмечается, что 2 января 2025 года будет достигнут потолок госдолга и это, в свою очередь, может привести к дефолту, если правительство не примет чрезвычайных мер или вновь не поднимет лимит.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что это соглашение снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики.

Вместе с тем 28 мая Bloomberg писало, что позиции Байдена на выборах главы государства 2024 года могут пошатнуться в случае повышения лимита по американскому госдолгу.