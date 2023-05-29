Эрдоган заявил, что «грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре, заявил, что «грязные игры» в отношении страны потерпели неудачу.

Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом в 52% голосов.

«Все <…> грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Он призвал сторонников обратить внимание на то, какие союзы создавались в течение нескольких месяцев против него и его команды.

«Вы видели, что против нас выступают террористические организации. Несмотря на это, что произошло? <…> Они потерпели неудачу», — добавил турецкий президент.

Эрдоган в своей речи также упомянул, что по итогам второго тура выборов победила Турция и ее демократия.

Кроме того, он назвал острой проблемой для Турции инфляцию, пообещав ее снизить и добиться, чтобы финансовая система страны пользовалась международным авторитетом.