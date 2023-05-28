В Казахстане не поддержали идею Лукашенко о вступлении страны в союз России и Белоруссии

Член совета сенаторов казахского Сената Зауреш Батталова заявила, что объединение стран на основе распространения ядерного оружия является абсурдом. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

«Я считаю, что мнение таких автократов, как Лукашенко, — не те мнения, которые мы должны рассматривать как предмет обсуждения. Использование ядерного оружия ни в коем случае нельзя допускать. А объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, — это абсурд, который нельзя допускать», — сказала она, комментируя идею белорусского лидера о включении республики в союз России и Беларуси ради ядерного оружия.

Батталова отметила, что Казахстан должен оставаться независимым государством.

28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что если «кто-то переживает», то следовало бы вступить в союз с Россией и Белоруссией и тогда «будет ядерное оружие на всех».

Также Лукашенко сообщал о начале перемещения ядерного оружия России на территорию Белоруссии. На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие уже на территории Белоруссии, президент республики ответил «возможно».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума заявлял, что между Россией и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже «ядерное оружие одно на двоих».