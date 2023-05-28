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На Украине Зеленского предупредили о возможном столкновении с главой ВСУ

Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет противостояние с Залужным за власть

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NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ожидает столкновение с главкомом армии страны Валерием Залужным за власть в государстве. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

«Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра», — сказал он.

По мнению Соскина, Зеленского ждет сценарий многих государственных переворотов прошлого века, когда глава минобороны в ходе конфликта «убирает» лидера страны с власти.

28 мая в интервью депутату Верховной рады Гео Леросу отставной генерал-майор Вооруженных сил России Сергей Кривонос заявлял, что офис украинского президента Владимира Зеленского информационно «сливает» главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой.

Ранее газета Politico писала, что Украине может грозить очередной Майдан. Источник издания, бывший министр украинского кабинета министров рассказал газете, что «война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен».

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