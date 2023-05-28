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На Украине предложили ввести санкции против Ирана на длительный срок

Зеленский предложил ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести на 50 лет санкции в отношении Исламской республики Иран. Об этом сообщается в проекте постановления, который внесен в Раду Украины.

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», — утверждалось в проекте постановления, появившегося на сайте парламента Украины.

В том случае, если депутаты примут законопроект, полностью будут запрещены торговые операции с Ираном, прекратятся транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины.

Кроме того, станет невозможным вывести капиталы резидентам Ирана за пределы Украины.

Также со стороны Киева могут быть применены еще ряд мер против Тегерана, включая запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую республики.

Ранее Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с Россией. Соответствующий украинский глава государства подписал 27 мая.

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