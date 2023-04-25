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Медведев заявил, что России противостоит не армия Украины, а все НАТО

Медведев заявил, что Россия сражается со всем НАТО, нужно сделать все для победы

России противостоят не Вооруженные силы Украины, а все НАТО, поэтому нужно сделать все для победы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание», передает РИА Новости.

По его словам, это необъявленная или специальная «прокси-война», которую западные страны проводят против России.

«Нам приходится сражаться со всем НАТО», — сказал Медведев, подчеркнув, что это сложная задача, «поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили».

Он также выразил уверенность в том, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Во время своего выступления зампред Совбеза также заявил, что мир болен и, вполне вероятно, находится на пороге новой мировой войны. При этом он указал на то, что она не неизбежна.

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