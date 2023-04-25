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Глава парламента Крыма Константинов предложил отменить передачу полуострова в состав УССР

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что решение о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году является нелигитимным, передает РИА Новости.

По его мнению, необходимо «поставить жирную точку» в «истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году». Политик отметил, что в 2014 году это было сделано «в политическом плане», «а в юридическом — должно быть сделано в ближайшее время».

Он также сообщил, что у депутата Госдумы Константина Затулина есть мощная правовая база, которая доказывает «юридическую ничтожность» подписанных документов, которыми была оформлена передача Крыма в состав УССР. По словам Константинова, не так уж важно, «кто инициирует этот процесс».

«Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведем его до логического завершения», — добавил он.

Ранее Затулин призвал отменить решение о передаче Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году. Он считает, что отмена данного решения позволит закрыть тему со статусом полуострова для всего мира.

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