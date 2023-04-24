Востоковед Котков указал на скрытый смысл в заявлении китайского посла о странах бывшего СССР

Китай продолжает придерживаться политики, согласно которой Пекин уважает территориальную целостность всех стран, однако ни одно заявление дипломатов КНР не делается просто так. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, комментируя слова китайского посла во Франции Лу Шайе о том, что бывшие республики СССР не имеют действующего статуса в международном праве. По словам собеседника агентства, это может быть неким сигналом Западу о том, что республика может пересмотреть свою позицию в случае давления со стороны США и Евросоюза.

«Ни один китайский дипломат просто так ничего не скажет. Это такой сигнал: «Если вы будете продолжать обкладывать нас кольцом из враждебных и нестабильных государств, продолжать вводить санкции далее, мы можем пересмотреть свою позицию», — отметил эксперт.

Ранее китайский дипломат, обсуждая вопрос о принадлежности Крыма с ведущим телеканала LCI, заявил, что страны постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран», а также назвал полуостров исконно российским.