Reuters: обвиняемого в получении взяток экс-президента Перу Толедо экстрадировали из США

США экстрадировали в Перу экс-президента республики Алехандро Толедо. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в Перу, где его экстрадиции ожидают с 2017 года, он обвиняется в получении взятки в размере $35 млн.

По информации RPP, 77-летний Алехандро Толедо уже прибыл в столицу Перу Лиму и находится в здании Верховного суда. В скором времени состоятся слушания по делу бывшего лидера страны.

Ранее стало известно, что Толедо сдался правоохранительным органам США для экстрадиции в Перу по делу о причастности к коррупционному скандалу. По данным Prensa Latina, в Перу 77-летнему политику грозит 20 лет лишения свободы.

Алехандро Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год и стал четвертым бывшим лидером республики, замешанным в скандале с бразильской компанией, наряду с Оллантом Умалой, который занимал пост главы государства с 2011 по 2016 год, Педро Кучински и Аланом Гарсией, покончившим с собой после прибытия полиции для его ареста. Каждый избранный после 1985 года президент Перу либо сидит в тюрьме, либо сидел в там, либо находится под угрозой ареста.