Посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня.

«Есть история. Крым изначально был российским», — ответил посол на вопрос журналиста о принадлежности полуострова.

Он добавил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году отдал Крым Украине. Кроме этого посол заявил, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал заявления китайского посла «абсолютно неприемлемыми».

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Украине нужно «уступить Крым России» для достижения мира. По остальным территориям, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года, он предложил провести «переосмысление». В преддверии своего визита в Китай бразильский лидер также напомнил об инициативе создать группу стран, которые не вовлечены напрямую в конфликт на Украине и смогли бы найти путь его мирного разрешения.