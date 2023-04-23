Умер второй за день депутат Госдумы

В возрасте 56 лет скончался депутат Государственной думы от «Единой России», экс-министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища», — сказал он.

По словам Васильева, парламентарий умер «после тяжелой и продолжительной болезни». Он «долго боролся», однако болезнь была «сильнее», заявил глава фракции ЕР.

Он также отметил, что Узденов был «чутким, внимательным, волевым» человеком, который всегда был готов «прийти на помощь».

В период с 2009 по 2013 год Узденов был депутатом народного собрания Карачаево-Черкесской Республики. В 2020-2021 годах занимал пост министра природных ресурсов этого региона. Узденов стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Его избрали по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 16.

23 апреля также стало известно, что в возрасте 77 лет умер участник списка богатейших россиян по версии Forbes, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов.