Оператор: генералы в штабах в зоне СВО были удивлены приезду Путина

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в штабы «Восток» (Луганская народная республика) и «Днепр» (Херсонская область) стал неожиданностью для работающих там военачальников. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал оператор Михаил, который сопровождал главу государства.

Он рассказал, что встречающему генералитету было известно, что приедет высокопоставленное лицо, но неизвестно, кто именно.

«И когда на скорости начинает въезжать кортеж, выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большим удивлением, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — рассказал Михаил.

Он отметил, что обстановка в штабах, где проходили совещания, была рабочей и добавил, что там «бытовые условия пребывания».

Михаил также признался, что и сами участники поездки не были в курсе того, что им предстоит. Он отметил, что до места назначения кортежу пришлось ехать шесть часов по «убитой» дороге.

17 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также разъяснил, почему Путин сказал во время визита «сейчас будет Пасха», хотя визит президента был анонсирован уже после православного праздника.