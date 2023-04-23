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Посол Ирана Джалали сообщил, что отношения Тегерана и Москвы выходят на новый уровень

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Ahmad Masood/Reuters

Посол Тегерана в Москве Казем Джалали заявил, что отношения Ирана и России выходят на новый уровень. Об этом он сказал на XV Российской универсиаде по персидскому языку и литературе, состоявшейся накануне в Институте стран Азии и Африки в Москве, передает РИА Новости.

«Мы входим в сферу тесного взаимодействия между двумя странами», — заявил Джалали.

По словам дипломата, у Ирана и России сходные подходы к решению региональных и международных проблем.

Посол также отметил важность роли специалистов из Ирана и России, владеющих русским и персидским языками, а также подчеркнул соседство и огромный потенциал двух стран в качестве предпосылок для развития хороших отношений между ними.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани (Чафи) заявил, что национальная военная программа имеет исключительно оборонительный и предупреждающий характер. Таким образом он отреагировал на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее утверждал, что Соединенные Штаты привержены срыву оборонных закупок Тегерана и систематически выявляют иранские организации, вызывающие дестабилизацию обстановки.

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