Зеленский ввел санкции против 25 россиян, в том числе членов семьи Потанина и Керимова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 25 граждан России, среди которых родственники миллиардера Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова. Указы президента размещены на его сайте, передает ТАСС.

Всего в санкционном списке 40 человек. Кроме россиян в нем восемь граждан Мали, четыре гражданина Швейцарии, два — Ирана и один человек с неустановленным гражданством.

Введенные ограничения предполагают блокировку активов, запрет на участие в приватизации, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также другие ограничительные меры.

Рестрикции в отношении граждан из этого списка будут действовать 10 лет. Как отмечает ТАСС, против граждан Мали санкции введены до 31 августа 2023 года.

22 апреля президент Украины также ввел санкции в отношении российских партий и Центризбиркома РФ.