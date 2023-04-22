Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в попытке создать «террористическое государство»

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются создать рядом с его страной «террористическое государство». Об этом он сообщил в интервью CNN Türk.

«После событий в Гези (акция протеста в Стамбуле, переросшая в волнения в 2013 году – ред.) Турция столкнулась с рядом событий, которые привели к сокращению инвестиций. К этому добавилась пандемия. Мы столкнулись с крупнейшей в мире миграционной волной. Это чревато самыми разными издержками. Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство», — сказал Сойлу и отметил, что турецкие власти принимают меры предосторожности и уже провели четыре крупные операции против этого.

Как считает министр, риск создания террористического государства у границ страны не исчезнет до тех пор, пока США не прекратят свои действия.

По его словам, «Америка давно хотела создать террористическое государство»? Турция борется с этим уже более 40 лет и в горах осталось 86 террористов.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что американская сторона контролирует боевиков из террористических группировок на сирийской территории. По его словам, Вашингтон имеет прямой контроль над боевиками, но иногда он осуществляется и через другие государства.