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Лукашенко с сыном Николаем посадили деревья на субботнике в Хатыни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике и посадил дерево на территории государственного мемориального комплекса «Хатынь», сообщает пресс-служба главы государства.

Президент прикопал яму для саженца и привязал ствол к деревянным кольям для укрепления молодого дерева. Лукашенко не удержался от критики, когда привязывал дерево к вбитым в землю жердям. Ему не понравились веревки, которые показались ему неподходящими для посадки дерева. На что ему ответили, что в прошлом году веревки не выдержали, поэтому в этом году их сделали толще.

В ознаменование 80-летия хатынской трагедии на месте, где раньше была деревня, высадили 80 дубов. В ходе визита глава государства также ознакомился с благоустройством мемориального комплекса.

Лукашенко участвует в благоустройстве Хатыни второй год подряд. Он отметил, что прошлогодние посадки прижились.
22 марта, в годовщину трагедии, Лукашенко посетил комплекс вместе с сыновьями.

В 1943 году Хатынь вместе с жителями полностью сожгли немецкие каратели.

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