Слуцкий заявил, что высылка дипломатов еще больше осложнит отношения России и Германии

Глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что массовая высылка российских дипломатов из Германии еще больше осложнит двусторонние отношения Москвы и Берлина.

«Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер», — заявил Слуцкий.

По его словам, «Германия все больше идет в кильватере США и копирует не самые конструктивные приемы в двустороннем диалоге».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Германия сокращает российское дипломатическое присутствие в стране.

Министерство иностранных дел РФ уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов. Также Москва существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в РФ, заявил российский МИД.