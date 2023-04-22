МИД заявил, что немецких дипломатов вышлют из России в ответ на решение Берлина

Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом заявили в российском МИД.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране», — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что о решении Москвы сократить штат немецких дипломатических представительств в России 5 апреля был официально уведомлен посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

МИД РФ также назвал показательным то, что германская сторона, несмотря на неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своем решении представителей СМИ.