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Посол Китая во Франции ответил на призывы Запада оказать давление на Россию

Посол КНР во Франции Лю Шайе: Пекин не поддержит давление на какую-либо страну

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Mark Schiefelbein/AP

Посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире телеканала LCI ответил на призывы западных стран оказать давление на Российскую Федерацию.

Он указал, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какого-либо государства.

Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения России и Китая.

Ранее министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу во время визита в Москву сообщил, что КНР твердо намеревается усилить стратегическое взаимодействие с Россией.

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