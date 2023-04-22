Посол Китая во Франции ответил на призывы Запада оказать давление на Россию

Посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире телеканала LCI ответил на призывы западных стран оказать давление на Российскую Федерацию.

Он указал, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какого-либо государства.

Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения России и Китая.

Ранее министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу во время визита в Москву сообщил, что КНР твердо намеревается усилить стратегическое взаимодействие с Россией.