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В Эстонии планируют организовать курсы гражданской обороны

МВД: правительство Эстонии планирует организовать курсы гражданской обороны

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Czarek Sokolowski/AP

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции по итогам заседания кабмина заявил, что правительство республики намерено организовать программы обучения в области гражданской обороны для порядка 500 тыс. человек к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что правительство договорилось о поправках в законодательство и подготовит программы обучения. Он уточнил, что на сегодняшний день порядка 15% населения полностью готовы к кризисам, но, согласно плану, к 2027 году около 40% должны знать, как действовать в кризисных ситуациях.

«К 2027 году как минимум 500 тыс. человек должны пройти различные тренинги», — сказал Ляэнеметс.

Министр уточнил, что обучение будет организовано в онлайн-формате, подготовку соответствующих курсов должны завершить к осени. Кроме этого, к следующему году планируется разработать «контактные тренинги», которые будут давать больше знаний и навыков.

До этого сообщалось, что Украина получит от Эстонии партию пусковых установок и ракеты для зенитно-ракетного комплекса Mistral.

Ранее родившимся в России собакам запретили участвовать в эстонских соревнованиях.

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