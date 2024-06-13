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Испанские моллюски-мигранты стали вытеснять местных сородичей в Петербурге

В Петербурге испанские моллюски-мигранты вытесняют местных сородичей

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Красносельский район/VK

Моллюски-мигранты из Испании прижились в Петербурге и стали вытеснять местных сородичей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, испанских слизней заметили в Красносельском районе. Они являются инвазивным видом и петербургская местность для них не родная, однако моллюски настолько прижились, что стали вытеснять местный сетчатый вид.

Отмечается, что рыжий слизень-иностранец может достигать длины в 10-12 сантиметров и предпочитает проживать среди некошеной травы и сорняков. Моллюск не является ядовитым, однако может быть переносчиком личинок паразитов и инфекций, поэтому прикасаться к нему не рекомендуется.

Ранее биолог рассказал, чем опасны испанские слизни, появившиеся в Москве.

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