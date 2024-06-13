Появилось видео с затопленной парковки ЖК, где машиноместо стоит 3 млн рублей

В жилом комплексе на севере Москвы залило подземную парковку. Кадры, сделанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Так выглядит подземный паркинг в ЖК Дмитровский парк на Клязьминской улице. Цены на подземный паркинг начинаются от 2-3 миллиона за место», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Судя по фото и видео, паркинг затоплен полностью.

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. В результате выпавших осадков утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают городские службы.

До этого синоптики предупреждали, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется — будет солнечно и умеренно тепло.

В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью – до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью – 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.