Из-за фанатов Тейлор Свифт снова произошло землетрясение

В Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт, которые проходили с 7 по 9 июня. Об этом сообщает издание «Би-би-си».

«Возможность исследовать сейсмическую активность, вызванную другим явлением, была захватывающей. Очевидно, что репутации Шотландии как страны, собирающей самых восторженных зрителей, ничего не грозит!» — заявил сейсмолог Каллум Харрисон.

Отмечается, что сейсмическая активность ощущалась на расстоянии 6 км от места проведения концерта. Своего пика она достигала во время исполнения артисткой песни «Ready For It?». Фанаты звезды произвели около 80 кВт энергии, которая сопоставима с 6 тыс. автомобильных аккумуляторов.

Землетрясения, подчеркивает издание, вызвало топанье ног и аплодисменты поклонников. Наиболее шумным оказался пятничный концерт.

В июне 2023 года фанаты Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она была сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.

В конце мая стало известно, что власти Эдинбурга перевезли бездомных в другие города из-за концерта Тейлор Свифт. Общественники назвали решение властей «вопиющей несправедливостью».

Ранее Тейлор Свифт на сцене высморкалась в руку и вытерла сопли об юбку.