В Ульяновске ребенок попал в реанимацию, упав со спинки стула

Врачи областной детской больницы Ульяновска борются за жизнь ребенка, который упал со спинки стула и получил тупую травму живота. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Маленький пациент был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии. Ребенок находился дома и упал со спинки стула, получив тупую травму живота. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

За жизнь пострадавшего борются медики, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего, а также характер травм пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Подмосковье младенец упал из коляски в реку и выжил. Семья с двумя детьми прогуливалась по берегу реки в Мытищах, мать отвлеклась на старшего восьмилетнего сына. Женщина случайно выпустила из рук ручку коляски, в которой лежал пятидневный младенец, коляска покатилась по склону, ребенок упал в воду. Родители бросились на помощь, вытащили мальчика и вызвали скорую помощь. В больнице его осмотрели неонатологи, угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее маленькая девочка сломала позвоночник после обрушения качелей в Петербурге.