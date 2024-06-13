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Обгоревшего подростка нашли на железнодорожных путях в Липецкой области

В Липецкой области подросток выжил после удара током на железной дороге

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Depositphotos

В Усманском районе Липецкой области рядом с железнодорожными путями нашли травмированного подростка, мальчик был доставлен в больницу. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции «Дрязги», 12 июня возле железнодорожных путей был найден подросток. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, со слов врачей на теле выявлены термические ожоги, характерные для поражения электротоком.

Мальчик получил разряд, когда забрался на вагоны, стоявшие под высоковольтными проводами. По данным портала Gorod 48, у 14-летнего подростка обожжены 75% тела и дыхательные пути. Он находится в критическом состоянии. По факту травмирования несовершеннолетнего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подростка ударило током на крыше электрички, молодого человека спас друг. Инцидент произошел 9 июня, трое подростков-зацеперов пытались взобраться на крышу электрички. Происходящее молодые люди снимали на видео, в какой-то момент один из подростков схватился за крепление высоковольтной межвагонной шины и получил удар током. Зацепер потерял сознание, его друг смог быстро оторвать его, юноша упал между вагонами на третьего приятеля, который пытался подняться на крышу. Пострадавший госпитализирован.

Ранее в Москве юноша выжил после удара током на крыше электрички.

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