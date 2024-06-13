В Китае 23-летняя женщина вышла замуж за 80-летнего пенсионера и спровоцировала скандал

В Китае 23-летняя женщина вышла замуж за 80-летнего жениха и спровоцировала скандал среди местного населения, пишет Oddity Central.

23-летняя Сяофан встретила своего мужа, работая волонтером в доме престарелых в провинции Хэбэй. Осознав, что у нее много общих интересов с 80-летним мужчиной, она быстро с ним подружилась, а со временем призналась ему в любви. По словам китаянки, несмотря на свой возраст, ее возлюбленный отличается юношеской энергий и добротой.

После того как пара сыграла свадьбу, о пожилом муже и молодой невесте узнали во всем Китае. Местные пользователи соцсетей раскритиковали такой брак, посчитав, что Сяофан вышла замуж за пенсионера только из-за его денег, однако женщина отрицает эти обвинения.

Ранее китаянка заставила отца стоять на коленях, потому что он не купил ей iPhone.