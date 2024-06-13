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Пушилин раскрыл подробности ранения журналистов НТВ в ДНР

Пушилин: оба раненных в Горловке журналиста НТВ получили минно-взрывные травмы

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, в каком состоянии находятся журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, которые были ранены в Горловке.

По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе Горловки. Вооруженные силы Украины обстреляли корреспондентов, которые выполняли профессиональные обязанности.

«Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния», — написал Пушилин.

До этого стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения. Мэр Горловки Иван Приходько 13 июня сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в 12:10 (совпадает с мск) Никитовский район Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, которые выпустили в направлении населенного пункта три снаряда калибра 155 мм.

Ранее раненные в Горловке журналисты НТВ впали в кому.

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