Bloomberg: Минюст США сосредоточится на посредниках в обходе санкций против России

Глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс заявил, что министерство ищет новые способы борьбы с обходом санкций против России и планирует сосредоточить внимание на посредниках. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Минюст обратит свое внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах.

По словам Адамса, оперативная группа выявляет частных лиц и компании, которые скрывают активы богатых граждан РФ.

Также глава рабочей группы добавил, что следователи внимательно изучат способы использования криптовалюты в целях маскировки транзакций, которые могут направляться олигархам и находящимся под санкциями компаниям.

Ранее власти США арестовали 46-летнего гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина за обход санкций против предпринимателя Сергея Курченко и двух его компаний.