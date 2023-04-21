Спецпосланник Нидерландов по Украине ушел в отставку после пророссийских высказываний

Спецпосланник Нидерландов по Украине Рон ван Дартел ушел в отставку после пророссийских высказываний, опубликованных в книге, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — указано в сообщении.

Отмечается, что свой комментарий «Украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность» ван Дартел сделал до того, как занял пост спецпосланника МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине.

До этого дипломат занимал должности посла в Сербии, Польше и России, уходил на пенсию, но вернулся к работе в голландском МИД.

Ранее нового министра обороны ФРГ призвали порвать с пророссийской позицией.

До назначения Борис Писториус часто критиковал антироссийские санкции, указывая на то, что они наносят ущерб Германии.