WSJ: ЦРУ и Белый дом изучали версию о связи Украины с диверсиями на «Северных потоках»

Директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию о причастности Украины к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По информации газеты, в Соединенных Штатах считают, что украинская сторона имела возможность реализовать диверсии на газопроводах.

Отмечается, что сведений, которые бы указывали на связь украинских властей с подрывами «Северных потоков», нет. При этом WSJ пишет, что появление соответствующих данных привело бы к значительному ухудшению отношений Украины и Германии.

Как сообщалось ранее, WSJ писало, что Центральное разведывательное управление США летом 2022 года предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии и коллег из других европейских государств о возможности подготовки группой украинцев взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».