WSJ: США и ФРГ не считают Россию причастной к диверсиям на «Северных потоках»

Следственные органы ФРГ почти полностью исключили изначальную версию о причастности РФ к подрывам «Северных потоков», США не считают Россию ответственной за инциденты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации, которые знакомы с докладом о последних выводах американской разведки.

По информации издания, в ФРГ начали считать российскую сторону непричастной к инциденту к февралю 2023 года.

Ранее сообщалось, что, по данным WSJ, Центральное разведывательное управление США летом 2022 года предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии и коллег из других европейских государств о возможности подготовки группой украинцев взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».